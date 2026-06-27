Premio Giovanni Cumbo a Ragusa: firmato protocollo tra Consulenti del Lavoro e Inail contro abusivismo e per la sicurezza sul lavoro

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Un protocollo d’intesa tra i Consulenti del Lavoro e la Direzione Regionale INAIL per il contrasto all’abusivismo professionale e il rafforzamento della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato firmato ieri al Castello di Donnafugata, nel corso della decima edizione del Premio Giovanni Cumbo.

L’accordo rappresenta il momento centrale della giornata organizzata dalla Consulta dei Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro, che ha riunito a Ragusa professionisti provenienti da tutta la Sicilia, confermando il valore dell’evento come spazio stabile di confronto istituzionale e crescita per la categoria.

La sottoscrizione del protocollo segna un passaggio significativo nella collaborazione tra istituzioni e professionisti, con l’obiettivo di rafforzare le attività di vigilanza e prevenzione rispetto al fenomeno dell’abusivismo e di promuovere una maggiore cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, tema sempre più centrale nel dibattito pubblico e normativo.

Nel corso della giornata si sono svolti anche momenti di approfondimento e confronto, a partire dalla tavola rotonda dal titolo “Proteggere il lavoro tra l’intelligenza artificiale e consulenza”, che ha affrontato le trasformazioni in atto nel mercato del lavoro e il ruolo della consulenza professionale in un contesto sempre più influenzato dall’innovazione tecnologica.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema del salario giusto e alla necessità di garantire equilibri sostenibili tra competitività delle imprese e tutela dei lavoratori, oltre a un secondo seminario incentrato sui giovani e sulla coscienza di categoria, con particolare attenzione al ricambio generazionale.

Tra gli interventi istituzionali anche quello del Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca, che ha sottolineato l’importanza del dialogo tra istituzioni e professionisti per affrontare le sfide del mondo del lavoro contemporaneo.

La giornata ha previsto anche la consegna di diversi riconoscimenti. Sono stati premiati i Consulenti del Lavoro della provincia di Ragusa con 35 anni di iscrizione all’Ordine: Cascone Agata, Iapichella Silvio, Scribano Sergio e Scolaro Giorgio, insieme alla neo iscritta Parisi Assunta, simbolo di continuità e rinnovamento della categoria.

Il Premio Giovanni Cumbo è stato assegnato al candidato che ha ottenuto il punteggio più alto agli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, a conferma dell’attenzione dell’iniziativa verso merito e nuove generazioni.

A conclusione dei lavori, la presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ragusa, Giusy Saraceno, ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento, ringraziando organizzatori, Consulta, Consiglio provinciale, sponsor e Comune di Ragusa per il sostegno e il patrocinio. Saraceno ha sottolineato come il successo della manifestazione sia il risultato di un lavoro corale e della forte partecipazione dei colleghi provenienti da tutta la Sicilia.

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