Pozzallo: Salvò una turista che rischiava di annegare, premiato Andrea

Aveva salvato una turista che stava rischiando di annegare, la signora Mariella Kron. Andrea Di Natale, 43 anni, pozzallese, disabile, andando oltre le sue difficoltà, è riuscito a salvarla e si è distinto per il suo grande cuore e il suo coraggio. L’episodio si è verificato nel 2021.

Per questo motivo, è stato premiato al Comune di Pozzallo, il suo comune di residenza, con una semplice cerimonia a cui hanno partecipato i consiglieri Ballatore e Agosta, oltre all’assessore Kimberly Scolaro.



“La cerimonia è stata emozionante, la signora Mariella ha ringraziato Andrea per averle permesso di rinascere una seconda volta, salvandole la vita. Andrea,dal canto suo, si è emozionato per l’affetto e la stima ricevuti da tutti i presenti. Siamo grati per questo gesto, esempio di grande umanità”, afferma l’assessore Stella Morana.