Pozzallo, la Fondazione Ciurciù premia quattro giovani musicisti con borse di studio per il Conservatorio

Un gesto di grande generosità ha illuminato il pomeriggio del 27 agosto 2025 a Pozzallo, grazie all’iniziativa della Fondazione Iolanda e Francesco Ciurciù, che ha assegnato quattro borse di studio a giovani talenti della banda musicale “V. Bellini”.

La cerimonia, svoltasi in forma privata presso il Centro Anziani Madre Teresa di Calcutta, ha visto la consegna di 750 euro ciascuno a quattro ragazzi che proseguiranno il proprio percorso musicale nei Conservatori italiani: Marika Agosta (sax contralto) – Conservatorio di Monopoli, Giampaolo Lombardi (clarinetto) – Conservatorio di Novara, Emanuela Noto (clarinetto) – Conservatorio di Pesaro, Gaetano Bommarito (flauto) – Conservatorio di Messina

Nonostante la somma non fosse inizialmente prevista nel bilancio 2025 della Fondazione, il presidente prof. Giovanni Ciurciù ha voluto fortemente sostenere i giovani musicisti, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il legame tra le nuove generazioni e la tradizione bandistica cittadina.

La manifestazione si è svolta in un clima di grande emozione, con la presenza dei ragazzi, delle loro famiglie e di alcuni ex componenti della storica banda musicale. «Un piccolo contributo economico, ma un grande incoraggiamento per il futuro di questi giovani artisti», ha commentato il presidente Ciurciù.

Con questa iniziativa, la Fondazione rinnova il proprio impegno culturale e sociale, rafforzando il sostegno alle nuove generazioni e mantenendo viva la memoria di Iolanda e Francesco Ciurciù, figure di riferimento per la comunità pozzallese.

© Riproduzione riservata