Marina di Ragusa si prepara alla festa di Maria Santissima di Portosalvo: al via il novenario verso il Ferragosto

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

MARINA DI RAGUSA – La comunità di Marina di Ragusa si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti dell’anno. Da oggi prende il via il novenario di preparazione alla festa di Maria Santissima di Portosalvo, patrona dei marinai e protettrice del mare, che culminerà con le solenni celebrazioni del 15 agosto, giorno dell’Assunzione della Beata Vergine Maria.

Per la frazione rivierasca del capoluogo si tratta di una ricorrenza che va ben oltre l’aspetto religioso. La festa della Madonna di Portosalvo rappresenta infatti un appuntamento identitario, profondamente legato alla storia della comunità marinara e al rapporto con il mare, da sempre fonte di lavoro, sostentamento e speranza.

Ad accompagnare i fedeli nel cammino spirituale sarà il novenario, che fino al 14 agosto proporrà ogni giorno momenti di preghiera e celebrazioni eucaristiche nella chiesa parrocchiale di Santa Maria di Portosalvo.

Nel messaggio rivolto alla comunità, il parroco don Riccardo Bocchieri invita a vivere questo tempo come un’occasione di autentico rinnovamento spirituale. «Maria – sottolinea – ci insegna ad accogliere la volontà di Dio con umiltà e fiducia, a custodire la fede anche nelle prove e a farci prossimi ai fratelli con un cuore aperto e generoso». Un invito rivolto a tutta la comunità affinché partecipi alle celebrazioni «con fede, serenità e gratitudine, lasciandosi guidare dall’esempio della nostra Madre celeste».

Il programma religioso si apre con la celebrazione eucaristica del mattino alle ore 8. Alle 18.45 è previsto il Santo Rosario meditato con la Coroncina alla Madonna, mentre alle 19.30 sarà celebrata la Santa Messa animata dalla Caritas parrocchiale e dalla Conferenza San Vincenzo de’ Paoli. In questa occasione sarà promossa una raccolta di beni alimentari destinata alle famiglie in difficoltà seguite dalla parrocchia, segno concreto di una devozione che si traduce anche in solidarietà.

Venerdì 7 agosto il programma riprenderà con la Messa delle 8, il Rosario meditato delle 18.45 e la celebrazione eucaristica delle 19.30, animata dal gruppo delle catechiste. Nel corso della funzione è prevista la benedizione dei bambini.

Sabato 8 agosto la celebrazione mattutina sarà ancora alle ore 8, mentre in serata il Rosario meditato e la Coroncina saranno anticipati alle 19.15. Alle 20 sarà celebrata la Santa Messa animata dal gruppo dei ministri straordinari della Comunione.

Nei giorni successivi il novenario proseguirà fino alla vigilia della festa, accompagnando i fedeli verso il momento culminante del 15 agosto, quando Marina di Ragusa renderà omaggio alla propria patrona con le tradizionali celebrazioni religiose, molto attese non solo dai residenti ma anche dai numerosi visitatori che ogni estate affollano la località balneare.

Organizzata dalla Parrocchia Santa Maria di Portosalvo, con il patrocinio del Comune di Ragusa e il supporto di Baps, la festa continua a rappresentare uno degli appuntamenti più significativi dell’estate ragusana, capace di unire fede, tradizione e identità. È il momento in cui l’intera comunità rinnova il proprio affidamento alla Vergine di Portosalvo, custode dei naviganti e simbolo del profondo legame che unisce Marina di Ragusa al suo mare.



© Riproduzione riservata