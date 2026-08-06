Educazione finanziaria, accordo tra Lions Sicilia e Banca d’Italia: al via un progetto per scuole, donne e anziani

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Unire competenze, territorio e informazione per rendere i cittadini più consapevoli nelle scelte economiche quotidiane. È questo l’obiettivo della nuova collaborazione avviata tra il Distretto Lions Sicilia e la Filiale regionale di Palermo della Banca d’Italia, con la firma di una convenzione dedicata alla diffusione dell’educazione finanziaria nell’Isola.

L’accordo, sottoscritto nello storico palazzo della Banca d’Italia di via Cavour a Palermo, rappresenta il primo progetto strutturato di collaborazione tra le due realtà e punta a costruire un modello capace di raggiungere diverse fasce della popolazione attraverso la rete dei club Lions presenti sul territorio siciliano.

Un progetto per colmare il divario di conoscenze economiche

Alla base dell’iniziativa c’è la consapevolezza che una maggiore cultura finanziaria rappresenti uno strumento fondamentale per lo sviluppo individuale e collettivo.

La mancanza di conoscenze adeguate in materia economica può infatti diventare un ostacolo nella gestione delle risorse personali, nell’utilizzo consapevole dei servizi bancari e nella capacità di difendersi dai rischi legati alle nuove forme di truffa digitale.

La convenzione nasce proprio con l’obiettivo di avvicinare cittadini e famiglie agli strumenti necessari per compiere scelte più informate e responsabili.

Incontri e focus tematici in tutta la Sicilia

Il programma prevede una serie di incontri divulgativi e approfondimenti aperti alla collettività, organizzati con il contributo dei funzionari della Banca d’Italia e la collaborazione dei soci Lions con competenze specifiche nel settore.

Tra gli argomenti affrontati ci saranno l’inclusione finanziaria, gli strumenti di pagamento, la pianificazione economica personale e la prevenzione delle truffe online.

Un percorso pensato per rendere più semplice e accessibile il rapporto dei cittadini con il mondo finanziario, coinvolgendo anche coloro che maggiormente rischiano di rimanere esclusi dai processi di innovazione.

Attenzione particolare a donne e anziani

Una parte importante del progetto sarà dedicata alle donne e agli anziani, categorie per le quali il tema dell’alfabetizzazione finanziaria assume un valore ancora più rilevante.

Le analisi della Banca d’Italia evidenziano infatti come in Italia il livello medio di conoscenza finanziaria presenti ancora criticità e come permanga un significativo divario di genere.

In questo contesto si inserisce anche il progetto della Banca d’Italia “Le donne contano”, nato con l’obiettivo di promuovere una maggiore autonomia e consapevolezza economica femminile.

La firma della convenzione a Palermo

A sottoscrivere l’accordo sono stati il Governatore del Distretto Lions Sicilia, Giuseppe Walter Buscema, e la Direttrice della Filiale di Palermo della Banca d’Italia, Milena Caldarella.

Alla cerimonia hanno partecipato, per il Distretto Lions Sicilia, il Coordinatore del Comitato Educazione Finanziaria Riccardo Martines, che ha curato i rapporti con la Banca d’Italia, il Presidente della Circoscrizione di Palermo Maurizio Patti e il presidente della zona 3 Gabriele Miccichè.

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