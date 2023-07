Pozzallo: il turismo ai “raggi x”. In campo amministratori ed operatori

Pozzallo, città dalle grandi potenzialità turistiche. Un piccolo comune dal territorio limitato ma dalle grandi attrazioni grazie ad una costa vergine, incontaminata. L’incontro con gli operatori del turismo oggi nella sala “Meno Assenza”. A presiederlo il vice sindaco ed assessore al turismo Raffaele Monti. Grandi potenzialità, tanti propositi. Una rete dell’ospitalità che a Pozzallo conta 7 Hotel, 19 B&B, 1 Agriturismo, 10 Affittacamere, 1 Capeggio e ben 160 tra Case Vacanze e Locazioni brevi. “Mi piace definirla la forza dell’accoglienza a Pozzallo – commenta Monte – lavoreremo per potenziare sempre di più questa offerta.

A chiedere il confronto sono stati gli stessi operatori del settore dopo l’entrata in vigore del codice CIR (codice identificativo regionale).

“Oltre a parlare di questa innovazioni abbiamo affrontato anche la questione legata alla gestione dell’imposta di soggiorno tramite il portale Tourist tax al fine di informare gli operatori sul corretto utilizzo delle procedure di registrazione e pagamento – spiega ancora il vice sindaco – il funzionario dell’ufficio Turismo, Ester Floridia, e del SUAP, Anna Lauretta, hanno illustrato le linee guida da seguire per la registrazione sul sito, per le comunicazioni alla questura e all’ufficio turistico simulando inoltre, in diretta, la registrazione dai primi accessi fino al pagamento della tassa di soggiorno. L’occasione è stata propizia per sviluppare una serie di tematiche organizzative per rendere gli operatori edotti sulle corrette procedure. Con piacere abbiamo notato che i partecipanti hanno apprezzato la nostra iniziativa con l’auspicio di maggiori adesioni al fine di migliorare la fruibilità dei servizi per i turisti e per un riscontro economico a tutti gli operatori. Si è discusso di servizi, di caro voli, di destagionalizzazione di qualità nel settore dell’ospitalità. Punteremo sempre di più a potenziare e qualificare il “sistema paese” che deve essere in grado di far competere l’immagine della città di Pozzallo attraverso la ricettività turistica soprattutto estera in un’ottica di destagionalizzazione”.

All’incontro presenti anche l’assessore al commercio Kimberly Scolaro, il presidente di Conf Commercio Pozzallo Gianluca Manenti e il responsabile di Federalberghi Pozzallo Antonio Barlotta.