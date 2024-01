Polemiche sul mercato di Vittoria: ecco le nuove tariffe di ingresso

Gli aumenti delle tariffe di ingresso al mercato ortofrutticolo di Vittoria continuano a far discutere. Se n’è occupato ieri il consiglio comunale di Vittoria che ha discusso e approvato una mozione di indirizzo presentata dai quattro consiglieri di Fratelli d’Italia (Alfredo Vinciguerra, Monia Cannata, Giuseppe Scuderi e Valeria Zorzi) per stigmatizzare gli aumenti per l’ingresso dei mezzi nel mercato vittoriese decisi dalla società di gestione, la “Vittoria Mercati”, a partire dal 2024.

I consiglieri di Fratelli d’Italia hanno spiegato che questi aumenti gravano sugli operatori del mercato e rischiano di allontanare i commercianti dal mercato, costretti a pagare una tariffa maggiorata per ogni mezzo che fa ingresso all’ortofrutticolo di contrada Fanello.

In precedenza, l’allarme era stato lanciato dalla Cna.

La mozione presentata da Fratelli d’Italia e approvata a maggioranza

La mozione è stata discussa con priorità rispetto ad altri punti all’ordine del giorno ed è stata approvata a maggioranza. Hanno espresso voto favorevole i consiglieri di Fratelli d’Italia e Diventerà Bellissima, insieme a Bianca Mascolino, Sara Siggia e la presidente Concetta Fiore. I consiglieri della coalizione che sostiene il sindaco hanno espresso voto contrario. Tre consiglieri si sono astenuti.

Alfredo Vinciguerra ha stigmatizzato la decisione della Vittoria mercati, sottolineando il fatto che essa fa riferimento a una volontà del sindaco poiché – a suo parere – tutte le decisioni vengono avocate dal primo cittadino. Giovanna Biondo, che di recente ha aderito a Territorio insieme al consigliere Giuseppe Cannizzo, ha invece criticato il continuo ricorso alle mozioni di indirizzo da parte dei consiglieri di opposizione che – di fatto – stravolgono i lavori del consiglio comunale costringendo a continui rinvii su argomenti importanti. Biondo, così come la consigliera Rosetta Noto, del Pd, hanno spiegato che gli aumenti non sono di particolare rilievo e non incidono sensibilmente sui costi sostenuti dai produttori. Salvatore Artini ha chiesto di portare l’argomento all’esame della prima commissione consiliare, da lui presieduta, in modo da esaminare nel dettaglio la situazione e Valentina Argentino, del movimento 5 Stelle ha proposto di trasformare la mozione in un’interrogazione. Molti consiglieri hanno sottolineato come l’aumento delle tariffe rischi di scoraggiare gli ingressi al mercato dei commercianti che acquistano la merce. Da più parti, si è chiesto di poter avere la presenza in aula del presidente della Vittoria Mercati, Carmelo Diquattro, che in precedenti convocazioni per rispondere a temi attinenti la gestione del mercato, non si è presentato in aula.

Il vicesindaco Giuseppe Fiorellini ha sottolineato che sul mercato ortofrutticolo l’amministrazione aveva proposto una riforma complessiva per dare nuovo impulso al mercato.

Ecco le nuove tariffe per gli ingressi all’ortofrutticolo

Nel dettaglio, questi gli aumenti decisi per le tariffe al mercato ortofrutticolo.

Per le autovetture, motocarri e camion fino a 36 quintali, la tariffa giornaliera passa da 3 a 5 euro, l’abbonamento mensile, finora di 60 euro, sarà di 100 euro e quello annuale passerà da 450.000 a 750.000.

Per i mezzi da 36 a 120 quintali la tariffa giornaliera sarà di 8 euro (invece di 5), l’abbonamento mensile di 160.000 (anziché 100.000) e l’abbonamento annuale 1.200.000 euro anziché 750.000.

I mezzi fino a 240 quintali pagheranno una tariffa giornaliera di 13 euro (la posto degli 8 precedenti), mentre gli abbinamenti mensili passano da 160.000 a 260.000 e quelli annuali salgono da 1.200.000 a 1.950.000 euro.

Infine, per i mezzi pesanti fino a 440 quintali la tariffa giornaliera sale da 15 a 20 euro, l’abbonamento mensile passa da 300 a 400 euro e quello annuale da 2.250.000 a 3.000.000.

I diversi dispositivi di ingresso avranno anch’essi un costo maggiorato: i badge passano da 15 a 30 euro e i token da 50 a 60 euro. La ristampa dei dispositivi passa da 20 a 25 euro.