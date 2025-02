Polemica in casa Pd a Ispica, il segretario cittadino: “Noi volevamo la caduta di Leontini, Stornello ha agito con posizione personale”

Polemiche in casa Pd ad Ispica in seguito alla seduta del Consiglio comunale, durante la quale si era ipotizzato di far cadere la giunta Leontini. Ma l’uscita dall’aula di due consiglieri comunali, tra cui l’unico esponente del Pd, il consigliere Gianni Stornello, non ha permesso di raggiungere il quorum necessario per arrivare alla sfiducia del sindaco Leontini.

Il segretario cittadino Salvatore Fronterre ha commentato la vicenda dichiarando che il Pd era invece per la caduta della Giunta Leontini e che Stornello ha dunque manifestato una posizione personale:

“Il consigliere Gianni Stornello, chiamato ad esprimere il proprio voto sulla sfiducia a un’amministrazione fallimentare e dannosa per la nostra città, ha deciso, senza alcun preavviso e in totale autonomia, di abbandonare l’aula consiliare. Tale gesto ha impedito la caduta di un governo locale già privo di numeri e di credibilità. Questo comportamento rappresenta una grave mancanza di rispetto nei confronti del partito e della linea politica decisa in modo unanime dalla segreteria e dal direttivo.”

Fronterre ha poi aggiunto che la scelta del consigliere Stornello di non seguire le indicazioni del partito ha indebolito l’azione politica dei democratici e sollevato legittime perplessità tra iscritti e sostenitori.

“Le motivazioni addotte, legate alla ‘questione etica e morale’, pur toccando un tema rilevante, non possono giustificare la mancata assunzione di responsabilità politica in un momento così delicato per la città. L’etica e la moralità non si difendono con l’inazione, ma con scelte coraggiose e coerenti. Inoltre, la politica richiede lealtà e senso di responsabilità verso la comunità che si rappresenta e verso il partito che ha dato fiducia a chi ne ricopre incarichi istituzionali.”

Concludendo, Fronterre ha sottolineato che il Partito Democratico di Ispica si dissocia nettamente dalla decisione di astensione del consigliere Stornello, annunciando che verranno adottati i provvedimenti necessari per tutelare la coerenza e la credibilità politica del partito.

“Un partito serio e responsabile non può tollerare scelte personali che contrastano con decisioni politiche assunte in modo collettivo.”

La vicenda evidenzia, dunque, le tensioni interne al Pd di Ispica

