Pochi medici, soffrono gli ospedali e le guardie mediche

Un’estate non facile per la sanità siciliana. L’Asp di Ragusa non è riuscita ad attivare le guardie mediche turistiche a causa della carenza di medici. Solo in tre, all’inizio dell’estate, hanno risposto al bando dell’Asp per il reclutamento di 40 medici per attivare i presidi che erano stati aperti negli anni precedenti in tutte le località del litorale.

Solo tre medici su 40 posti per le Guardie mediche turistiche

La Guardia medica turistica è stata attivata solo a Marina di Modica. Nei giorni scorsi il sindaco di Vittoria Francesco Aiello aveva lanciato l’allarme e indetto una protesta denunciando il fatto che la Guardia Medica era rimasta chiusa a ferragosto. L’Asp ha smentito e ha assicurato che la Guardia Medica nel giorno di ferragosto era regolarmente aperta, rendendo noto anche il nome del medico in servizio e il numero di prestazioni effettuate. La protesta indetta del sindaco è stata spostata a domani sera.