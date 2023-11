Pmi Day: studenti tra le aziende Sicindustria Ragusa. FOTO

C’è chi da studente si è trasformato in regista percorrendo i corridoi del mondo cinematografico e chi invece è entrato nel cuore dell’industria meccanica. C’è chi ha avuto accesso alla magia della produzione manifatturiera e chi, per la prima volta, ha potuto osservare da vicino come nasce il vino che tutto il mondo invidia alla Sicilia.

Eccolo il Pmi day 2023 targato Sicindustria che, quest’anno, ha permesso a oltre 700 studenti, provenienti da 8 istituti scolastici secondari delle province di Messina, Ragusa e Trapani, di varcare la soglia delle imprese per toccarne con mano il valore. Giunta alla 14esima edizione, la Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, organizzata da Piccola Industria Confindustria, mira infatti ad avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro, consentendo agli studenti di vedere come nascono i prodotti e i servizi e di cogliere l’esperienza delle persone che contribuiscono a realizzarli, conoscere la storia dell’azienda, l’orgoglio e l’impegno di chi ne fa parte. “Siamo davvero contenti – afferma il presidente della Piccola Industria di Sicindustria, Roberto Franchina – della partecipazione e dell’entusiasmo che continuiamo a registrare da parte dei ragazzi. Leggere lo stupore nei loro occhi è il segnale che iniziative come questa rappresentano un grande valore sia per l’impresa che per i giovani. Il rapporto tra impresa e mondo della formazione deve essere coltivato costantemente, perché è solo attraverso le ambizioni, le sfide e la voglia di fare dei nostri giovani che questa terra può avere un futuro. E noi è su questo che dobbiamo lavorare per garantire loro la libertà di scegliere”.

Non a caso questa edizione ha avuto come focus proprio la “libertà”, quale presupposto per realizzare le proprie aspirazioni contribuendo a generare benessere collettivo, come leva per la ricerca, per l’innovazione e per la crescita economica. Libertà che si accompagna al senso di responsabilità e al rispetto verso gli altri e verso il bene comune e all’affermazione dei valori della convivenza civile, di cui la scuola e l’impresa sono presidi fondamentali.

L’iniziativa ha ricevuto i patrocini del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell’Istruzione e del Merito e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed è inserita nella Settimana della Cultura d’Impresa organizzata da Confindustria e nella Settimana europea delle PMI promossa dalla Commissione Europea.

*PMI DAY 2023 – RAGUSA* Una edizione dai grandi numeri, quella di quest’anno, per il territorio di Ragusa. Dieci le imprese (Aia Servizi srl; Black Eight srl; Confeserfidi scarl; Ekso srl; Iabichella spa; Ilap spa; Intrapresa srl; Metra spa; Nova Quadri srl; Plasticontenitor Srl) che hanno accolto oltre 300 studenti provenienti da quattro istituti (“G. Ferraris” di Ragusa – dirigente Rosario Biazzo, referente Giuseppe Cambiano; “F. Besta” di Ragusa – dirigente Antonella Rosa, referente Paolo Battaglia; “Q. Cataudella” di Scicli – dirigente Vincenzo Giannone, referente Concetta Padua; “Principi Grimaldi” di Modica – dirigente Bartolomeo Saitta, referente Salvatore Di Natale). Per loro una mattina ricca di appuntamenti. L’Itis “Galileo Ferraris” di Ragusa ha partecipato all’inaugurazione del Pmi day 2023 presso la sede di Sicindustria Ragusa, con un incontro dal titolo “Libertà …. Di respirare sano – indoor air quality – ispezione e manutenzione degli impianti aeraulici ai fini igienici” gestito da AIA Servizi, che ha visto la partecipazione del presidente della Piccola Industria di Sicindustria Ragusa, Ciro Lambro. Gli studenti dell’ITC “Fabio Besta” di Ragusa sono invece stati accolti presso le aziende Ekso; Metra Ragusa; Ilap; Intrapresa e Black Eight; quelli dell’Istituto “Quintino Cataudella” di Scicli presso la Plasticontenitor e la Confeserfidi, mentre l’IPS “Principi Grimaldi” di Modica si è intrattenuto con Marco Iabichella della Iabichella spa. Gli incontri proseguiranno venerdì 24 quando le altre classi incontreranno i rappresentanti di Sicindustria Ragusa nell’Auditorium della scuola per un messaggio dell’industria ragusana agli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale. Quindi le classi saranno accolte dall’Ilap, dalla Nova Quadri e da Intrapresa.