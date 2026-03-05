Pizza e pinsa protagoniste da Altasfera Ragusa: formazione e tecniche d’impasto con lo chef Mario Bertino

Una mattinata all’insegna della formazione e della passione per l’arte bianca. E’ quella che si è svolta oggi, giovedì 5 marzo, nel punto vendita Altasfera di Ragusa. Professionisti del settore e appassionati hanno partecipato alla masterclass gratuita dedicata a Pizza Classica e Pinsa Romana, guidata dallo chef e pizzaiolo Mario Bertino. L’appuntamento ha rappresentato un’occasione concreta di approfondimento per chi lavora nel mondo della ristorazione e della pizzeria ma è servito anche a presentare le varie tipologie delle farine di qualità a marchio Altasfera. Durante le due ore di incontro, i partecipanti hanno potuto osservare da vicino metodi di lavorazione, tecniche di lievitazione e l’utilizzo delle farine professionali, elementi fondamentali per ottenere impasti equilibrati e di qualità.

Grande attenzione è stata dedicata alle differenze strutturali e tecniche tra pizza tradizionale e pinsa romana, due prodotti che negli ultimi anni hanno conosciuto una crescente diffusione nel panorama della ristorazione italiana. Bertino ha illustrato i diversi metodi d’impasto, soffermandosi anche sulla gestione delle lunghe maturazioni e sulla conservazione refrigerata, strumenti sempre più utilizzati per garantire costanza e organizzazione nella produzione.

Lo chef Mario Bertino, oggi punto di riferimento nel settore, ha iniziato giovanissimo il suo percorso tra cucina e pizzeria, formandosi con maestri del settore. Il suo percorso di formazione si è arricchito con la Federazione Italiana Pizzaioli nel Mondo, di cui è diventato istruttore, e con la Federazione Italiana Cuochi, partecipando a corsi e master dedicati all’arte bianca e alla cucina contemporanea. A fine incontro i partecipanti hanno avuto modo di confrontarsi con il maestro e a seguire si è svolta una degustazione di pizze, pinse romane e pane appena sfornati.

L’incontro di Ragusa si inserisce nel calendario di attività formative promosse da Altasfera Sicilia, pensate per supportare i professionisti del canale Ho.Re.Ca. con momenti di aggiornamento tecnico e confronto diretto con esperti del settore. Nuovi appuntamenti di formazione sono già in programma anche in altri punti vendita Altasfera Sicilia, con l’obiettivo di continuare a offrire occasioni di crescita professionale dedicate agli operatori della ristorazione.

