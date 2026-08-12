Più potenza contro gli incendi: a Comiso arriva il nuovo pick-up della Protezione Civile

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Un nuovo pick-up Mitsubishi L200, equipaggiato con un modulo antincendio boschivo dotato di duplice sistema acqua-schiumogeno, entra nella disponibilità della squadra 155 della Protezione Civile di Comiso. Una dotazione destinata a rafforzare concretamente la capacità operativa dei volontari impegnati quotidianamente nella prevenzione e negli interventi sul territorio, soprattutto durante la stagione caratterizzata dal rischio incendi.

Un mezzo moderno al servizio degli interventi sul territorio

Il nuovo veicolo rappresenta un importante salto di qualità rispetto al mezzo precedentemente in dotazione alla squadra 155, ormai non più adeguato agli standard e alle esigenze operative attuali. La nuova unità consentirà di rendere più rapidi ed efficienti gli interventi, offrendo ai volontari uno strumento più moderno e funzionale per affrontare le emergenze.

A caratterizzare il nuovo pick-up Mitsubishi L200 è il modulo antincendio boschivo con duplice sistema acqua-schiumogeno, una soluzione pensata per aumentare l’efficacia delle operazioni di spegnimento e garantire una maggiore versatilità nelle diverse situazioni di emergenza.



Il ringraziamento al Dipartimento regionale della Protezione Civile

Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, ha quindi rivolto un ringraziamento al Dipartimento Regionale della Protezione Civile e, in particolare, al dirigente generale ingegner Salvo Cocina, per l’attenzione riservata alle esigenze della squadra 155.

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