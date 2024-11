Pippo Pattavina apre la stagione teatrale al Naselli di Comiso. Si prosegue con lo spettacolo di Rajeev Badhan

La stagione di prosa 2024/2025 del Teatro Naselli di Comiso, gestita per il dodicesimo anno dall’Associazione Culturale “La Girandola” diretta da Alessandro Di Salvo, si è aperta con successo grazie alla coinvolgente rappresentazione de “Il ratto delle Sabine” di Franz von Schön. L’interpretazione di Pippo Pattavina, celebre figura del teatro siciliano e nazionale, insieme a un cast di talento, ha entusiasmato il pubblico, regalando una serata di divertimento e applausi.

Prossimi Spettacoli

Il sipario del Teatro Naselli si riaprirà giovedì 21 novembre alle ore 21 con una proposta di grande valore artistico: “Quando noi morti ci risvegliamo” di Henrik Ibsen, ideato e diretto da Rajeev Badhan. La produzione, realizzata da SlowMachine con il sostegno del MiC, offre una rilettura innovativa dell’ultimo testo del drammaturgo norvegese, esplorando i confini tra arte e vita.

Lo spettacolo si distingue per l’uso creativo delle tecnologie e una componente visiva suggestiva, affidata ai video curati dallo stesso regista. Nel cast figurano Alberto Baraghini, Rebecca Sisti, Elena Strada, ed Enrico Malatesta, che combina percussioni, oggetti e dispositivi sonori per creare un’esperienza teatrale immersiva e unica.

“Siamo entusiasti di questa partenza straordinaria”, ha dichiarato Alessandro Di Salvo, sottolineando come il Teatro Naselli sia ormai un pilastro culturale della comunità di Comiso. Grazie all’aumento degli abbonamenti e al supporto di sponsor privati, la stagione punta a sorprendere ed emozionare il pubblico con una programmazione variegata e di qualità.

Per agevolare la partecipazione agli spettacoli è previsto il servizio di animazione per bambini, attivo dalle 20.30 fino al termine dello spettacolo e il servizio taxi per gli spostamenti da casa al teatro e ritorno.

Per maggiori dettagli:

Telefono : 328 497 4542

: 328 497 4542 Orari botteghino : dalle 16:00 alle 20:00

: dalle 16:00 alle 20:00 Sito web : spazionaselli.it

: spazionaselli.it Pagine social ufficiali per aggiornamenti e news.

