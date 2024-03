Pippo Digiacomo confermato presidente della Fondazione Bufalino

Il sindaco Maria Rita Schembari ha annunciato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Gesualdo Bufalino, sottolineando l’importanza di avere figure di alto profilo per guidare l’istituzione. Il vice presidente della fondazione sarà la stessa Schembari, mentre la signora Giovanna Leggio, moglie dello scrittore Gesualdo Bufalino, farà parte del consiglio in rappresentanza della famiglia Bufalino. I restanti tre membri sono stati nominati dal sindaco e includono l’On. Giuseppe Digiacomo, confermato come presidente della fondazione, la dott.ssa Serena Cascone e la dott.ssa Giulia Dierna.

Schembari ha descritto le nuove nomine, sottolineando l’amicizia di lunga data con la dott.ssa Serena Cascone, la cui famiglia è coinvolta in iniziative culturali e ha sostenuto la fondazione in passato. Ha inoltre elogiato la dott.ssa Giulia Dierna per il suo contributo alle iniziative culturali nella sua città natale e per il suo background accademico.

IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico/Scientifico della Fondazione, composto da tre docenti universitari, è responsabile di promuovere iniziative culturali di alto livello. Il comitato sta già lavorando all’organizzazione di un convegno su Gesualdo Bufalino e la poesia, previsto per il prossimo marzo, e alla quarta edizione dell’evento “L’Ingegnere di Babele”, previsto per l’estate.

© Riproduzione riservata