Pino Strabioli e la sua magica interpretazione al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla

RAGUSA – Si è aperta con l'elegante omaggio di Pino Strabioli al grande Paolo Poli la nuova stagione di prosa al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla. Divertimento, comicità, aneddoti e tanta leggera profondità per il primo spettacolo che, con grazia ed un pizzico di irriverenza, è arrivato “in volo sulla scena” del piccolo gioiello ibleo ed ha conquistato il pubblico, accompagnato alla scoperta di un artista coraggioso, un grande personaggio che con naturalezza ha attraversato il Novecento lasciando un segno indelebile nella storia teatrale e non solo.













L'attore, regista e conduttore Pino Strabioli con “Sempre fiori mai un fioraio” ha ricordato il suo amico e collega Paolo Poli, omaggiandolo, lo ha riportato virtualmente sul palco, ha trasmesso la sua dirompente allegria e spensieratezza. L'opera teatrale nasce proprio dalla loro amicizia, dai racconti e dai ricordi che Poli ha scambiato con Strabioli durante una serie di pranzi che per due anni i due amici hanno condiviso, nello stesso ristorante e alla stessa ora, e dai quali è nato anche un libro, proprio dal titolo “Sempre fiori mai un fioraio” (ed. Rizzoli). Pino Strabioli, accompagnato dalla fisarmonica di Marcello Fiorini e dai video di Edoardo Paglione, che hanno reso il racconto ancora più suggestivo, ha dedicato due splendide serate al poliedrico genio comico fiorentino che ci ha lasciati nel 2016 ed ha regalato al pubblico del bel teatro barocco una splendida atmosfera di libertà e divertimento. “È iniziata con l'effervescente simpatia di Pino Strabioli la nuova stagione di prosa al Teatro Donnafugata – commentano le direttrici artistiche Vicky e Costanza Di Quattro – Tante emozioni ed un senso di spensierata leggerezza hanno attraversato il pubblico in sala che, grazie a Strabioli, ha potuto conoscere meglio il grande artista Paolo Poli”. Ma le emozioni in teatro continuano grazie alla ricca e varia programmazione di questo 2022-2023.













Il Teatro Donnafugata infatti quest'anno ha arricchito la sua offerta culturale, aggiungendo alla già apprezzata stagione di prosa, una intensa stagione musicale che che ha la direzione artistica del maestro Salvatore Moltisanti, con la collaborazione di Michael Yasenak, che si è inaugurata ad ottobre e che tornerà sul palcoscenico domenica 18 dicembre alle ore 18.30 con “Makros Kosmos e Pitagora”, con Maria Criscione alla chitarra e Armando Sabbarese al pianoforte. Sta per tornare anche il “Donnafugata dei piccoli” con la direzione artistica di Fabio Guastella, il magico e divertente cartellone pensato per i bambini e che, tra stupore e risate, grazie al linguaggio teatrale, permetterà di esplorare nuovi emozionanti mondi. Si inizierà domenica 13 novembre con “Pinna di Hu” di Nave Argo, con due orari, il primo turno alle ore 17.00 ed il secondo turno alle ore 18.30.









Il prossimo appuntamento con la stagione di prosa sarà invece sabato 19 novembre alle ore 20.30 e domenica 20 novembre alle ore 18.30 con Rosario Lisma e il suo “Che gusti ci sono”, divertente monologo autobiografico su un siciliano fuori sede. Tutti gli appuntamenti di prosa sono accompagnati da un aperitivo offerto dal teatro e curato dal Caffè Sicilia di Ragusa. L’intera rassegna teatrale ha il contributo del Comune di Ragusa, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Sponsor sono Villa San Giorgio, Randstad, Regran, ST Sergio Tumino, Marina Iblea, Cappello e Battaglia Assicurazioni, Reale Mutua agenzia di Ragusa, Argo Software, Rosso di Sicilia, Coop Gruppo Radenza e Alma Group. Per informazioni, prenotazioni e abbonamenti è possibile chiamare al numero telefonico 334.2208186. Info su www.teatrodonnafugata.it