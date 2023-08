Piacevoli incontri: il pantano Samuele alla periferia di Sampieri ospita un fenicottero

La presenza in questi giorni di un fenicottero sulla spiaggia di Sampieri ha affascinato i bagnanti. Con tanto di interrogativo. Di fenicotteri nella costa sciclitana non se ne sono visti molti. Avvistati nelle spiagge di Donnalucata e Santa Maria del Focallo si ipotizza che abbiano scelto questi luoghi della fascia costiera per fermarsi e riposarsi prima di riprendere il cammino che li porterebbe ai pantani della costa sud-orientale dell’isola, da quello di Longarini a quello di Cuba, ovvero nella fascia costiera fra Siracusa e Catania.

Nel 2016 due fenicotteri vennero intercettati nella spiaggia di Donnalucata, erano feriti. Curati sono stati recuperati e fatti volare.

Il fenicottero che è ben visibile in spiaggia, non ha timore dei bagnanti e non si esclude che preferisca le acque del pantano Samuele, sito alla periferia di Sampieri. Non a caso questi uccelli sono conosciuti come una specie sociale, che non ha paura a stare in mezzo alle persone e sono uccelli che scelgono le zone umide delle fasce costiere. Proprio il pantano Samuele è stato da sempre luogo prescelto da specie di uccelli e la presenza poco distante da esso di un fenicottero permette di chiudere il cerchio. Non si esclude anche che la sua presenza possa essere legata all’esistenza di riserve naturali, quella dell’Irminio fra Playa Grande e Marina di Ragusa e l’area lacustre della foce del Dirillo. Ipotesi tutte valide e c’è chi spera che questo sia il primo fenicottero stanziale nella fascia costiera iblea forte del fatto che questi esemplari compiono ampi spostamenti nell’area del Mediterraneo cercando aree dove svernare e riprodursi.