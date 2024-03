Petroliera russa a largo delle coste di Siracusa “assaltata” da Greenpeace

A largo delle coste di Siracusa, Greenpeace ha manifestato contro la nave petroliera russa. A bordo di due gommoni, con il supporto della nave Rainbow Warrior, gli attivisti hanno inscenato una manifestazione contro la petroliera Scf Baltica, in arrivo dalla Russia, per denunciare “le importazioni di petrolio e gas che finanziano il conflitto”.

“Abbiamo scritto ‘Peace not oil’ sulla fiancata della Scf Baltica arrivata al largo di Siracusa con un carico di petrolio dalla Russia. Bisogna abbandonare tutte le fonti fossili, alimentano guerre e cambiamenti climatici!” scrivono gli attivisti.



La scritta in giallo, su sfondo blu richiama i colori dell’Ucraina. Green Peace riferisce che la petroliera Scf Baltica e’ salpata il primo aprile da Primorsk, in Russia, trasportando circa 110 mila tonnellate di greggio. Al momento altre cinque navi che trasportano petrolio o gas liquefatto dalla Russia sono in arrivo sulle coste italiane.

L’organizzazione pacifista stima che dall’inizio del conflitto in Ucraina i Paesi dell’Ue abbiano speso piu’ di 33 miliardi di euro per importare gas fossile, petrolio e carbone dalla Russia.

