Peter Fender e la sua orchestra tornano a Scicli. Concerto a Villa Penna

Peter Fender e la South London Sinfonietta si esibiranno a villa Penna a partire dalle 21. Un evento musicale di grande pregio che si tiene sotto la direzione artistica del Maestro Girolamo Manenti. Al concerto è prevista la partecipazione del baritono Salvo Todaro.

Per il decimo anno consecutivo ritorna a Scicli il Maestro Peter Fender con la sua South London Sinfonietta composta da quaranta elementi. E’ stato dieci anni fa che il Maestro Marcello Giordano Pellegrino organizzò il primo concerto orchestrale a Scicli. “E che bel concerto è stato – ha raccontato in questi giorni lo stesso Peter Fender – ogni volta che mi giravo alla fine di un pezzo c’era sempre più gente fra il pubblico. E’ stato incredibile. Quest’anno torno a Scicli e sono tanto grato a Marcello Giordano Pellegrino ed a Girolamo Manenti per tutto il lavoro che hanno fatto per la riuscita dei miei viaggi e della mia orchestra che abbiamo fatto in questa splendida cittadina della Sicilia”.

© Riproduzione riservata