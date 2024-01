Perseguita un’intera famiglia e viola il divieto di avvicinamento: arrestato 40enne a Ragusa

Un uomo di 40 anni con un passato criminale alle spalle, è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento. Ha perseguitato un’intera famiglia. La polizia di Ragusa ha accertato che le vessazioni dell’uomo erano incentrate sulla famiglia a seguito del suo coinvolgimento in un caso di abbandono di cani in un appartamento situato al piano superiore rispetto alla residenza della famiglia. Sin dall’estate scorsa si erano manifestati comportamenti vessatori dell’uomo a cui era stato quindi applicato il divieto di avvicinamento come misura cautelare.

LE DENUNCE



In seguito a una nuova denuncia presentata dalle vittime, corredata da prove che dimostravano la presenza dell’uomo nelle vicinanze nonostante il divieto di avvicinamento imposto, gli agenti sono riusciti a dimostrare ulteriori responsabilità dell’uomo. Il giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso un’ordinanza per sostituire la misura precauzionale del divieto di avvicinamento con quella più severa degli arresti domiciliari.