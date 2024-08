Percorsi al crepuscolo. Ultimi appuntamenti estivi per il Parco archeologico Kamarina-Cava Ispica con visite guidate

L’iniziativa avviata nella prima decade di agosto si conclude il prossimo 30 agosto. E’ a cura dell’Associazione Guide turistiche della provincia di Ragusa (AGT Ragusa) e gode del patrocinio del Parco Archeologico di Kamarina e di Cava Ispica. Le visite guidate, rigorosamente all’imbrunire con i due appuntamenti delle 17 e delle 18, riguardano Kamarina, il Convento della Croce a Scicli, il Parco Forza di Ispica e Cava Ispica Nord.

Grande successo per le visite già tenutesi con un riscontro di visitatori non indifferente. Rimangono in calendario gli appuntamenti del 28 agosto nell’area archeologica di Cava Ispica Nord e del 30 agosto prossimo nel Convento della Croce.

