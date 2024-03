Perchè i bagni pubblici di Ibla sono chiusi?

Arriva la primavera, le nostre città cominciano a colorarsi e arrivano anche i primi turisti. Si avvicina la Pasqua e il ponte di Pasquetta, le prime giornate di sole caldo ma, purtroppo, in una delle città più turistiche della nostra provincia, Ragusa Ibla, i bagni pubblici del giardino ibleo sono chiusi.

Un problema che ci è stato segnalato da molti lettori : “Dove devono andare questi poveri turisti che vengono a ibla, che figura meschina facciamo?”, si chiedono i lettori. Stessa situazione vale per i bagni che si trovano a fianco dl circolo di conversazione, prima di arrivare a piazza Duomo: “Anche se non come in estate ma i turisti ci sono sempre, ho visto anche gruppi di giapponesi”. Insomma, i lettori chiedono risposte.

PERCHE’ I BAGNI PUBBLICI SONO CHIUSI?

Abbiamo sentito l’assessore ai centri storici, Giovanni Gurrieri, per capire come mai i bagni di Ibla sono chiusi: “Purtroppo è accaduto che il gestore del chiosto di Ibla, che aveva anche la gestione dei bagni, è deceduto e per questo adesso tutto è stato riconsegnato al Comune. Per questo motivo, pochi giorni fa, abbiamo creato un apposito servizio in giunta. I bagni rientreranno nel servizio integrato con tutti i servizi di Ragusa“. Ci sono dei tempi tecnici, dunque, ma a quanto da quanto è stato possibile comprendere, i bagni pubblici potrebbero riaprire a breve.

© Riproduzione riservata