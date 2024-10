Per la Volley Modica buone indicazioni dal test match con Reggio Calabria

L’Avimecc Modica ha mostrato segnali promettenti nel recente allenamento congiunto contro la Domopak Reggio Calabria, vinto con un netto 4-0 al PalaRizza. Questo test rappresentava un’occasione importante per valutare la crescita della squadra in vista della prima giornata del campionato di Serie A3, dove affronteranno nuovamente il sestetto reggino.

Coach Enzo Distefano si è dichiarato soddisfatto della prestazione, sottolineando come il gruppo stia assimilando bene il sistema di gioco, anche con i nuovi innesti, come Willy Padura Diaz, che ha impressionato nei due set disputati. Tuttavia, ha evidenziato la necessità di migliorare l’approccio mentale alla partita, in particolare nel terzo set, dove un calo di concentrazione ha permesso a Reggio Calabria di rimontare temporaneamente.

Distefano ha apprezzato la coesione della squadra sia dentro che fuori dal campo, ma ha insistito sul fatto che ci sono ancora margini di crescita, soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento e della mentalità durante i momenti cruciali del gioco.

Risultato:

Avimecc Modica 4 – Domopak Reggio Calabria 0

Parziali: 25/22, 25/20, 25/22, 25/23

Formazioni:

Formazioni:

Barretta, Raso (4), Capelli (16), Cavasin (9), Putini, Chillemi (10), Cipolloni (1), Tomasi, Buzzi (7), Italia (2), Matani (6), Padura Diaz (10), Nastasi (L1), Pappalardo (L2). Allenatore: Enzo Distefano, Assistente: Manuel Benassi. Domopak Reggio Calabria: Stufano (6), Gallipò (1), Spagnol (7), Picardo (1), Esposito (1), Lamp (10), Murabito (1), Pugliatti, Laganà (16), Soncini (9), Lazzaretto (11), De Santis (L1), Lopetrone (L2). Allenatore: Antonio Polimeni, Assistente: Gabriele Marchetta.

