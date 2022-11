Peppe Calabrese eletto nella segreteria regionale del Pd

“Non possiamo che esprimere vivo apprezzamento per la scelta del segretario regionale Anthony Barbagallo indicare Calabrese all’interno della segreteria regionale – dichiara Bartolo Giaquinta – con il compito di occuparsi, tra l’altro, di Agricoltura e Attività produttive, cioè le stesse aree di competenza del dipartimento PD regionale che Calabrese ha diretto negli ultimi anni. Ulteriore motivo di soddisfazione riguarda il fatto che nella segreteria regionale, per la prima volta dopo tanto tempo, entra a far parte anche un ragusano. Sono certo che soprattutto nelle politiche che riguardano l’Agricoltura e lo Sviluppo economico, da ibleo, Calabrese saprà offrire il proprio punto di vista rappresentando al meglio il nostro territorio”.

“Da parte mia e di tutto il Partito Democratico della provincia di Ragusa, quindi – conclude – rivolgo i migliori auguri di buon lavoro a Calabrese e all'intera segreteria regionale”.