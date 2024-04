Pedinava e minacciava l’ex consorte nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato modicano

Si è avvicinato all’ex consorte nonostante il divieto di avvicinamento e per questo è stato arrestato. La polizia ha individuato un 47enne modicano che è stato arrestato in flagranza di reato differita. Questa azione è avvenuta entro le 48 ore dai recenti episodi che hanno danneggiato la vittima del reato.

L’uomo arrestato è stato coinvolto in numerosi atti di violazione del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la sua ex consorte, inclusi atti di pedinamento e minacce. In uno di questi episodi, ha persino tentato di aggredirla sotto casa. Fortunatamente, la vittima è riuscita a chiedere l’intervento della polizia, che ha permesso di interrompere l’aggressione e di rintracciare l’individuo poco dopo.

Sono state raccolte prove digitali che hanno permesso l’arresto in flagranza. E’ stato sottoposto ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

ALTRI PROCEDIMENTI



Questi fatti sono collegati a un precedente procedimento penale per maltrattamenti in famiglia, nel quale l’uomo aveva già un divieto di avvicinamento e comunicazione con la parte offesa.

L’arresto è stato convalidato dal G.I.P. e l’uomo è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con divieto di uscire dalla propria abitazione nelle ore serali e notturne, considerando il pericolo di reiterazione di reati specifici.

Inoltre, è stato notificato all’uomo il provvedimento di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per un anno, con obbligo di soggiorno, emesso dal tribunale di Catania su richiesta del questore della provincia di Ragusa, sulla base di un’istruttoria condotta dalla divisione anticrimine della questura.

© Riproduzione riservata