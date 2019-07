Pd: Ferrante, dopo stop a Faraone dare parola a nostro popolo - Ragusa Oggi

Pd: Ferrante, dopo stop a Faraone dare parola a nostro popolo

Condividi su:

“Non ho mai smesso di crederci e finalmente e’ fatta. Oggi finalmente la commissione di garanzia nazionale del Pd ha accolto il mio e altri ricorsi, annullando il congresso regionale farsa dello scorso inverno in Sicilia. Gia’ lo scorso aprile, certo delle mie ragioni, avevo annunciato la mia candidatura a segretario regionale del Pd, nello scetticismo generale. Oggi mi metto a disposizione del commissario che verra’ indicato dalla segreteria nazionale, in attesa di dare la parola al nostro popolo”.

Cosi’ Antonio Ferrante, del Partito democratico, sull’accoglimento del suo e degli altri ricorsi da parte della commissione di garanzia nazionale del Pd, che ha annullato il congresso regionale siciliano dello scorso inverno che ha portato Davide faraone alla guida del dem nell’isola.

“In questi mesi di limbo – continua Ferrante – ho continuato a girare la Sicilia, da Ragusa a Trapani, incontrando i tanti come noi che chiedono finalmente un partito coerente nei valori del centrosinistra e presente in tutti i territori con i propri amministratori e circoli. Il Pd che costruiremo, sara’ la casa degli attivisti, dei giovani, delle donne e dei tanti che, in questi anni, hanno visto il loro impegno frustrato e si sono convinti di non contare niente. Da oggi apriamo una fase nuova e chiudiamo con i patti delle seppie, gli ammiccamenti a Forza Italia e le stanze del potere chiuse ermeticamente al popolo. Da oggi il Pd e’ casa dei siciliani. Nessuno potra’ piu’ togliercela”.

Fonte: Ansa