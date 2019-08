PAURA PER DUE SCOSSE DI TERREMOTO NEL POTENTINO E IN TRENTINO - Ragusa Oggi

ROMA (ITALPRESS) – Due scosse di terremoto sono state registrate stamattina dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in due aree diverse del Paese, a distanza di pochi minuti l’una dall’altra. Alle 7,31 un sisma di magnitudo 3.1 si è verificato a un chilometro da Muro Lucano, in provincia di Potenza. Dopo pochi minuti, alle 7,36, una scossa di magnitudo 3,4 si è invece registrata a 4 chilometri da Vallarsa, in provincia di Trento. In entrambi i casi non risultano danni a cose o a persone.

