Patrono di Noto: stasera seconda parte documentario di Emiliano Di Rosa sul santo eremita. VIDEO - Ragusa Oggi

Patrono di Noto: stasera seconda parte documentario di Emiliano Di Rosa sul santo eremita.

Stasera alle 22.30 va in onda sul canale 16 di Video Regione la seconda e ultima parte del documentario “Corrado Confalonieri il Santo eremita” realizzato dopo un lungo lavoro di ricerca sulle orme del nobile piacentino che nel XIV secolo scelse la via dell’isolamento e della preghiera, giungendo in Sicilia e stabilendosi, infine, nelle aree più remote delle campagne netine. In questa seconda parte, curata sempre dal giornalista Emiliano Di Rosa, ci si occuperà anche di una sorta di “comparazione” tra la ricerca di spiritualità e serenità dell’eremitaggio e le ansie, le manie e le ossessioni “social” del XXI secolo.

Vi sarà ancora spazio alle testimonianze e alle preziose riflessioni del vescovo di Noto, Antonio Staglianò e di Ugo Van Doorne, un frate oggi quasi novantenne e che per oltre mezzo secolo ha praticato la scelta estrema dell’eremita proprio nei medesimi luoghi in cui sette secoli prima si era stabilito San Corrado Confalonieri.

