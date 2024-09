“Patrimonio in cammino”. Arrivano le “Giornate Europee del Patrimonio”

Le Giornate Europee del Patrimonio(GEP 2024) quest’anno saranno dedicate al tema “Patrimonio in cammino” con lo slogan europeo “Routes, Networks and Connections” scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione. Il Parco Archeologico di Kamarina e Cava Ispica aderisce all’iniziativa con aperture straordinarie dei propri siti. Saranno aperture diurne ed aperture serali con lo scopo di scoprire, in queste giornate, cammini, connessioni che hanno reso possibile in passato la comunicazione tra i popoli.

Sarà possibile nei giorni di sabato 28 e domenica 29 settembre visitare i siti del Parco Archeologico di Kamarina e Cava Ispica e cioè il Museo di Kamarina, il Convento della Croce a Scicli Scicli, il Parco della Forza a Ispica, l’Area Archeologica di Cava Ispica-Modica ed il Museo Ibleo di Ragusa. Inoltre sabato è prevista l’apertura straordinaria serale nei siti del Museo di Kamarina, del Convento della Croce a Scicli e dell’Area Archeologica Parco della Forza Ispica. L’apertura serale sarà in vigore dalle 19 fino alle 22 con ultimo ingresso alle 21. Per accedere alla visita dei siti è previsto un costo simbolico del biglietto pari ad un euro.

