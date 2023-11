Patente di guida sospesa, un 89enne la riottiene 27 anni dopo

Ha dovuto attendere 27 anni per riavere la patente di guida che gli era stata sospesa nel 1996. L’ha riottenuta un 89enne di Caltabellotta dopo la sentenza con cui il giudice Francesco Paolo Torrasi, della quinta sezione civile del tribunale di Palermo ha accolto il ricorso presentato dei legali del pensionato. L’uomo nel 1996 aveva avuto revocato il documento dalla prefettura di Agrigento per mancanza dei requisiti morali, in quanto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Dopo aver scontato la misura l’agrigentino chiedeva di nuovo la patente. Ma la prefettura aveva respinto la richiesta. E’ nato un lungo contenzioso. Assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza il pensionato si è visto accogliere il ricorso dal Tar. I giudici amministrativi successivamente hanno però dichiarato un difetto di giurisdizione. Così è stato presentato un nuovo ricorso davanti al giudice ordinario. Dopo 27 anni dalla sospensione è arrivato il riconoscimento del giudice civile di Palermo e la restituzione della patente di guida. Alla luce della durata del contenzione ai sensi della legge Pinto il pensionato potrà richiedere il risarcimento danni.