Passalacqua Ragusa perde contro il Famila Schio

La Passalacqua Ragusa ha interrotto la serie positiva in una partita contro il Famila Schio, una sfida intensa e combattuta. Il Famila Schio, guidato da Giorgia Sottana con 22 punti e un ottimo 6 su 8 nei tiri da tre punti, ha dimostrato un’ottima prestazione, ma Ragusa ha dato prova di un buon inizio sia in attacco che in difesa.

Con Chidom e Spreafico che hanno superato problemi fisici avuti durante la settimana, Ragusa è partita forte, ottenendo un vantaggio consistente di 14 punti prima che il Famila Schio si avvicinasse verso la fine del secondo quarto. Al termine del primo tempo, il punteggio è di 39-33 a favore di Ragusa.

Tuttavia, la situazione cambia nel terzo quarto, con il Famila Schio che cambia strategia e si concentra sul gioco esterno, risultando pericoloso con Keys e Sottana. La squadra ospite riesce a ribaltare il punteggio, ottenendo il vantaggio. Nonostante gli sforzi di Spreafico, Ragusa non riesce a tenere il passo nel quarto periodo e il Famila Schio alla fine vince 80-69.

Il coach Lardo, a fine gara, sottolinea le difficoltà della settimana con le giocatrici Chidom e Spreafico che non si erano allenate bene nei giorni precedenti, ma sono state comunque riportate in campo dallo staff medico. Riconosce il grande impegno delle giocatrici nel primo tempo, ma ammette che alla fine mancavano le energie per proseguire. Il coach si preoccupa per la gestione della prossima settimana considerando le condizioni fisiche delle giocatrici, ma si dice grato al pubblico per il sostegno.

Nonostante la sconfitta, il coach e la squadra mostrano gratitudine e determinazione per affrontare le sfide future, cercando di gestire al meglio le condizioni fisiche delle giocatrici per continuare a competere al massimo livello.