Passalacqua Ragusa perde al Taliercio, vince Venezia. FOTO

Ragusa lotta fino all’ultimo, ma alla fine si deve arrendere alle padrone di casa dell’Umana Reyer, che si aggiudicano il big match di giornata al termine di 40 minuti intensi, nei quali la Passalacqua è stata costretta sempre ad inseguire, pur rimanendo sempre in scia delle venete. Con Hampton che era tornata ad allenarsi a inizio settimana dopo le noie fisiche ma che negli ultimi giorni è stata condizionata dall’influenza e Juskaite con appena un allenamento insieme alle compagne, coach Lino Lardo ha dovuto fare di necessità virtù, ma tutte hanno risposto presente, mettendoci gamba, spirito e voglia di vincere.