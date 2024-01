Passalacqua Ragusa domani sul campo del Geas, Lardo: “Match difficile ma vogliamo fare risultato”

La Passalacqua Ragusa si prepara per il prossimo incontro contro il Geas Sesto San Giovanni, che si terrà domani pomeriggio a Milano. La squadra di Ragusa, dopo il turno di riposo, si appresta a iniziare la seconda parte della stagione e dovrà affrontare una sfida difficile contro una squadra in forma.

Nell’incontro precedente tra le due squadre, il Geas era riuscito a battere la Passalacqua Ragusa con un punteggio di 69-73. Ora, con la Passalacqua Ragusa attualmente in quarta posizione e il Geas a quattro punti di distanza, una vittoria in questa partita potrebbe avere un peso significativo nella classifica.

Il coach Lino Lardo sottolinea che il Geas è attualmente la squadra più in forma e che hanno recuperato due giocatrici importanti. La Passalacqua Ragusa ha l’opportunità di rifarsi dalla sconfitta dell’andata e consolidare la propria posizione in classifica. Lardo evidenzia l’importanza della concentrazione, dell’energia e della determinazione per affrontare questa sfida e le successive contro le squadre in lotta per i playoff.