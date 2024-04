Passalacqua Ragusa batte Milano alla penultima di regular season

Ragusa chiude l’ultima gara casalinga di regular season con la vittoria su Sanga Milano, consolidando un sesto posto in classifica che, a onor del vero, non era più in discussione, prima dell’ultima giornata di campionato che Milazzo e compagne giocheranno a Battipaglia e soprattutto prima dei playoff. Ancora priva di Chidom e Spreafico la formazione di coach Lino Lardo mette in campo una prova di grande concentrazione e determinazione, soprattutto dal punto di vista difensivo, con il tecnico biancoverde che dà minuti importanti anche a Matea Nicolic, che risponde presente. Ragusa parte bene con Jakubcova e Thomas, risponde Milano con Beretta e Turmel, a 2’30’’ il punteggio è di 14-8, Milazzo chiude la prima frazione con la tripla del 21-13. Milazzo (mvp della partita con 23 punti personali) si prende la squadra in mano nella seconda frazione e Ragusa aumenta il proprio vantaggio, a metà secondo quarto il punteggio è di 31-17, che poi diventa 38-25 all’intervallo lungo. Milano si presenta squadra diversa all’inizio del terzo parziale e rosicchia svantaggio alla formazione di casa con Turmel e Dornstauder, poi un break di 7-0 firmato Juskaite e Nicolic chiude la terza frazione sul 56-42. L’inerzia della partita non cambia nella quarta frazione e Ragusa vince con il punteggio di 73-54. “Non c’è stato calo di tensione – commenta coach Lino Lardo – e questa era sicuramente una cosa importante. Abbiamo lavorato in settimana non al completo, però c’è stata concentrazione, volevamo fare una partita seria, anche perché Milano e Battipaglia si giocano gli ultimi posti e poi cercare quella mentalità che ci serve per affrontare al meglio i playoff. Alle due assenze si è aggiunta anche quella di Di Fine che poteva aiutarci, quindi un plauso alle mie ragazze e un plauso anche al pubblico che questa sera ci ha dato una grossissima mano”.



