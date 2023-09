Passalacqua: domenica la prima di campionato, si inizia con la Virtus Bologna

La squadra di basket femminile Passalacqua Ragusa inizia la sua stagione con una partita contro la Virtus Bologna nell’Opening day di Schio. Questa sarà una sfida impegnativa per la squadra di Ragusa, poiché la Virtus Bologna è una delle squadre più forti del campionato e ha recentemente vinto la Supercoppa. La partita è prevista per domenica alle 14:00.

Il coach della squadra, Lino Lardo, ha sottolineato l’importanza della preparazione fisica della squadra e ha dichiarato che, nonostante siano una squadra nuova, hanno lavorato duramente per costruire una squadra coesa. La partita di apertura sarà un banco di prova significativo per la squadra, che cerca di mettere in campo tutto ciò che ha imparato durante il mese e mezzo di preparazione.

Dopo questa partita, la squadra avrà un turno di riposo nella seconda giornata di campionato e farà il suo esordio casalingo il 15 ottobre contro il Geas Sesto San Giovanni. Durante le due settimane precedenti alla prima partita casalinga, saranno disponibili gli abbonamenti per i tifosi che desiderano sostenere la squadra durante la stagione.