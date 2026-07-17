Passaggio a livello di Sampieri, rifatta la segnaletica dopo l’ultimo incidente: intervento del Libero Consorzio

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SCICLI – Nuovi interventi per migliorare la sicurezza lungo la Strada provinciale 40 Scicli-Sampieri, in corrispondenza del passaggio a livello di contrada Bruffalori, teatro nei giorni scorsi dell’ennesimo incidente stradale.

Su sollecitazione dell’amministrazione comunale di Scicli, guidata dal sindaco Mario Marino, il *Libero Consorzio Comunale di Ragusa* è intervenuto già nella mattinata di oggi per rifare completamente la segnaletica orizzontale nei due sensi di marcia in prossimità del dosso ferroviario, dove è in vigore il limite di velocità di *10 chilometri orari* .

La richiesta del Comune è arrivata dopo il grave incidente verificatosi nei giorni scorsi proprio in quel tratto della provinciale. Un giovane automobilista ha perso il controllo della propria vettura all’altezza del passaggio a livello: l’auto si è ribaltata su un fianco dopo aver urtato il muro di recinzione di un’abitazione. Il conducente è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, mentre sul posto sono intervenuti anche Vigili del Fuoco e Carabinieri per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla pericolosità del dosso ferroviario, da tempo segnalato da residenti e associazioni come un punto particolarmente critico della viabilità provinciale. Negli ultimi giorni anche l’associazione “Orizzonti” aveva chiesto un intervento urgente per incrementare la sicurezza, proponendo un potenziamento della segnaletica e ulteriori misure per indurre gli automobilisti a rallentare in anticipo rispetto al passaggio a livello.

L’intervento eseguito dal Libero Consorzio rappresenta una prima risposta concreta alle richieste avanzate dal territorio. La nuova segnaletica orizzontale punta a rendere più evidente agli automobilisti la presenza del dosso ferroviario e del limite di velocità, con l’obiettivo di ridurre il rischio di nuovi incidenti in un tratto di strada particolarmente frequentato, soprattutto durante la stagione estiva, quando aumenta il traffico diretto verso la borgata marinara di Sampieri.

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