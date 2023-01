Pass auto per residenti Ragusa: validi anche per 2023

Il Comando di Polizia Municipale di Ragusa Superiore comunica che la validità dei pass Zona Rilevanza Urbanistica (Z.R.U.) per i residenti del centro storico, rilasciati nell’anno 2022, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023. La proroga è stata decisa per permettere ai residenti di continuare ad accedere alle zone delimitate dalla Z.R.U. senza problemi e senza la necessità di rinnovare il pass.

Inoltre, gli uffici del Comando di Polizia Municipale rimarranno chiusi al pubblico venerdì 20 gennaio prossimo, in occasione della festività di San Sebastiano, patrono delle Polizie Locali. Si raccomanda ai cittadini di pianificare le proprie attività in modo da evitare di dover recarsi negli uffici in questa data.

In caso di necessità urgenti, sarà comunque possibile contattare il Comando di Polizia Municipale attraverso i canali di comunicazione a disposizione.