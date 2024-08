Pasquale Leonardo nuovo direttore generale dell’Asd Ragusa Calcio

La nuova proprietà del Ragusa Calcio ha confermato la sua intenzione di rafforzare la struttura gestionale del club con figure manageriali di alto livello e comprovata esperienza. In questo contesto, è stato nominato Pasquale Leonardo come nuovo direttore generale dell’Asd Ragusa Calcio 1949, un dirigente con notevoli capacità organizzative e un solido background nel mondo del calcio.

Leonardo ha iniziato la sua carriera come scout per le squadre di Gubbio e Arezzo tra il 2008 e il 2010. Successivamente, ha ricoperto il ruolo di dirigente per il Messina per quattro anni, lavorando con i peloritani in Lega Pro durante il periodo di mister Lucarelli e nella stagione 2020-2021, che ha visto il Messina promuovere in Lega Pro. Inoltre, ha collaborato per cinque anni con l’Acireale in Serie D, consolidando ulteriormente la sua esperienza nel settore.

“Sono felice di sposare la causa del Ragusa,” ha dichiarato Leonardo. “Ho trovato una proprietà solidissima, abituata a fare la Lega Pro e pertanto solo di passaggio in D. È una grande occasione per la Ragusa sportiva che ritengo meriti palcoscenici importanti. Io ci sono e guardo verso la stessa direzione della proprietà.”

Questa nomina rappresenta un passo significativo per il Ragusa Calcio, con l’obiettivo di raggiungere traguardi ambiziosi e riportare il club a livelli più alti nel panorama calcistico italiano. La solida esperienza di Pasquale Leonardo e la sua visione condivisa con la proprietà saranno fondamentali per guidare il club verso nuovi successi.

© Riproduzione riservata