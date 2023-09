Partecipata manifestazione “L’indifferenza è complicità” contro la cultura dello stupro. A Ragusa

Stasera le strade di Ragusa sono state il palcoscenico di una manifestazione che ha voluto scuotere le coscienze. Organizzata da Arcigay Ragusa, l’evento è nato in risposta al terribile caso di stupro a Palermo avvenuto il 7 luglio ai danni di una ragazza. L’obiettivo era chiaro sin dall’inizio: combattere la cultura dello stupro in modo deciso.

La manifestazione è partita alle 19.30 da via Roma, di fronte all’Hotel Mediterraneo, con centinaia di partecipanti che hanno portato con sé slogan e striscioni. La cultura dello stupro è stata denunciata come una piaga che affligge la società da secoli, e più di trenta associazioni, partiti e collettivi si sono unite a Arcigay Ragusa per chiedere un cambiamento radicale.

I promotori hanno spiegato che l’evento è stato promosso “per dire NO alla cultura dello stupro, per chiedere a gran voce che sin da subito si inizi a lavorare nelle scuole, nei luoghi di aggregazione sociale, sui luoghi di lavoro per sradicare quella cultura e coltivare un’educazione diffusa alla sessualità positiva, all’affettività, al consenso e alle differenze. Ma anche per ribadire che la violenza di genere è un fenomeno sistemico e strutturale figlio del patriarcato, che non conosce limiti di età, confini geografici, nazionalità e classe, e che quindi riguarda la società intera e dobbiamo assumercene la responsabilità collettiva”. Tra gli interventi d’apertura quelli del presidente di Arcigay, Andrea Ragusa e della vicepresidente Federica Schembri.

Uno dei momenti più toccanti della serata è stato il ricordo delle due bambine vittime di stupro, un tragico episodio che ha sottolineato l’urgenza di affrontare la violenza di genere in tutte le sue forme.

La manifestazione è stata un grido di rabbia e solidarietà, ma anche di impegno collettivo. La ragazza di Palermo, che ha denunciato i propri aguzzini con coraggio, rappresenta una speranza.

Numerose le adesioni :

Ragusa Pride

ANPI PROVINCIALE RAGUSA

Cooperativa FoCo

Scicli Bene in Comune

Chiesa Evangelica Metodista

Associazione Katastolè Ragusa

Adesso Basta Ragusa

Circolo Legambiente Sikelion di Ispica

Casa delle donne Scicli

A.P.S. Lebowski

Associazione culturale Compagnia G.o.D.o.T.

Sinistra Italiana – Federazione provinciale Ragusa

Opera Diaconale Metodista

Consulta Giovanile Comunale di Ragusa

Ragusa Prossima

Auser Vittoria

Legambiente Scicli Kiafura

MH Casa delle Culture Scicli

CGIL RAGUSA

Associazione Royal Wolf Rangers della Sicilia

Circolo partito democratico Modica

THE GLOBE – Unconventional Theatre – Ragusa

Associazione Ipso facto

Agedo Ragusa

Libreria don Chisciotte – Mondadori Book Store

Associazione Allenamente

Movimento 5 Stelle – provincia di Ragusa

A.i.m.c.

AMR Controvento

Aps Tecne99

Movimento Federalista Europeo-MFE di Ragusa

Associazione Culturale Safe

Associazione di promozione sociale ” La Casa Delle Donne Ragusa”

Partito Democratico Scicli

Koinè cooperativa sociale

Mediterranea Saving Humans Ragusa

Kina Collettiva Transfemminista Intersezionale

Fit. C-Lab – La fabbrica del Fitness

Consulta Femminile del comune di Ragusa

A Cresta Alta

Sindacato Ugl Ragusa/ufficio welfare e pari opportunità

Italia Viva prov. Ragusa

StartScicli

Associazione Santa Briganti

Associazione Prometeo Onlus

Movimento GENERAZIONE

Unione Popolare Scicli

Partito Democratico