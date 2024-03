Parte l’iter burocratico per la realizzazione del ponte sullo Stretto: il 16 aprile la conferenza dei servizi

Si terrà il 16 aprile la conferenza dei servizi per portare avanti l’iter approvativo per la relizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, come comunicato oggi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Pietro Ciucci, amministratore delegato, che ha evidenziato l’importanza della convocazione della Conferenza come conseguenza dell’approvazione dell’aggiornamento del progetto definitivo dell’opera da parte del Consiglio di Amministrazione della Stretto di Messina e della consegna degli elaborati progettuali ai ministeri e alle Autorità competenti.

SI VALUTERANNO GLI ELABORATORI AMBIENTALI

Inoltre, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha dichiarato la “procedibilità” per l’avvio della valutazione degli elaborati ambientali, una comunicazione importante che contribuisce al progresso del progetto.

Nei prossimi giorni, verrà pubblicato sugli quotidiani nazionali e territoriali di Sicilia e Calabria l’Avviso di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, necessario per la dichiarazione di Pubblica Utilità che sarà sancita con l’approvazione del progetto definitivo del ponte sullo Stretto da parte del CIPESS.

Pietro Ciucci ha aggiunto che durante questa fase intermedia sarà possibile per tutti gli interessati prendere visione della documentazione progettuale relativa al piano degli espropri e formulare eventuali osservazioni. A tale scopo, la società Stretto di Messina aprirà “Sportelli informativi” sia a Messina che a Villa San Giovanni, in spazi dedicati messi a disposizione dai rispettivi comuni, al fine di fornire il supporto necessario per l’analisi della documentazione.

