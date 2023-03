Parte da Sampieri la pulizia delle spiagge sciclitane: saraanno pronte per le feste di primavera

Assicurazioni che erano state date nelle settimane scorse. Ora da quelle annunciate certezze si è passati ai fatti. Iniziato il lavoro di pulizia delle spiagge del litorale sciclitano. L’intento è quello di arrivare in tempo per le festività pasquali e per gli appuntamenti del 25 aprile e del 1° maggio. Se non per tutto il litorale ma almeno per una parte. Spiagge pulite, comunque, già prima dell’estate. E’ questo l’intento dell’Amministrazione. Gli interventi di bonifica sono stati già avviati. Da Sampieri, frazione che in questi mesi richiama tante persone per le sue ricche iniziative.

Spiagge pulite già prima dell’estate

“Come avevamo annunciato nei vari incontri pubblici che abbiamo tenuto nelle borgate, è stata avviata la pulizia degli arenili, al fine di renderli fruibili entro l’inizio di maggio. Così come programmato con tutti gli assessori, ci siamo posti il preciso obiettivo di non arrivare in ritardo a porre in essere la necessarie attività manutentive in vista della stagione estiva – spiega il sindaco Mario Marino – non solo in relazione all’attività di manutenzione, anche sul fronte della programmazione turistica, culturale e folcloristica, ci stiamo muovendo in anticipo rispetto agli anni precedenti. Per questo, il giro di incontri pubblici con la cittadinanza è partito proprio dalle borgate, con diversi mesi di anticipo rispetto alla stagione estiva, per ridare attenzione, anche nel periodo invernale, a queste aree del territorio comunale a lungo inascoltate”.

Il litorale dal lido Arizza a quello di Micenci è stato ripulito dalle canne spiagge.

“Il lavoro, in questo tratto del litorale sciclitano compromesso dallo spiaggiamento di oltre 2 mila tonnellate di canne dal torrente Modica-Scicli durante l’alluvione del 9 e 10 febbraio scorsi, è stato concluso ma stiamo notando che le mareggiate continuano a buttare in mare altre canne. Quindi in questa parte della fascia costiera dobbiamo mantenere un’attenzione costante per evitare che si formino nuovi cumuli di canne e di vegetazione fluviale – spiega l’assessore all’ecologia ed alle manutenzioni Enzo Giannone – il ritmo di pulizia costante dovrà essere mantenuto nei prossimi mesi considerando che oramai, nella nostra zona c’è un turismo destagionalizzato che trova nella fruizione delle spiagge uno dei punti cardini oltre al patrimonio culturale della città”.