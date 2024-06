Parrucchieri chiusi, a Vittoria vietato tagliare i capelli nel pomeriggio

A Vittoria, in estate è vietato tagliare i capelli nel pomeriggio. Un’ordinanza sindacale, emessa nei giorni scorsi, decreta gli orari estivi dei parrucchieri, acconciatori ed estetisti nel periodo tra il secondo lunedì di luglio e la fine di agosto.

Parrucchieri ed estetisti, da martedì a venerdì, effettueranno solo lavoro mattutino con apertura dalle 8 alle 14. Il sabato invece è prevista anche l’apertura pomeridiana.

L’ordinanza vale solo per Vittoria. A Scoglitti, località turistica che aumenta a dismisura gli abitati nelle settimane estive, i parrucchieri saranno aperti tutto il giorno.

L’ordinanza, in realtà, non è una novità. Era stata emessa, in accordo con le categorie, nel 2004 e applicata ogni anno.

Le associazioni di categoria chiedono di essere consultate

Quest’anno però la giunta ha deciso di reiterarla suscitando reazioni e commenti. Anche alla Cna l’ordinanza è stata accolta con un certo malumore. L’associazione di categoria avrebbe preferito essere convocata dal sindaco.

“Non c’è nessuna novità, non ho mutato di una virgola le precedenti ordinanze – spiega Il sindaco Francesco Aiello – quindi non c’era motivo di convocare. Se le associazioni di categoria hanno richieste o pareri diversi ce lo faranno sapere e li ascolteremo”.

Sullo sfondo, alcune situazioni recenti che si sarebbero verificate: i malumori e le proteste di alcuni cittadini per la presenza di un esercizio di parruccheria, aperto di recente nel centro storico, i cui orari di lavoro di dilungano nelle notte e dove si registrerebbe musica ad alto volume e disturbo della quiete pubblica.

Riemettere, pur senza modifiche, l’ordinanza del 2004, equivale a ribadire le regole stabilite.

© Riproduzione riservata