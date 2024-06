Parrucchieri a Vittoria: liberi tutti! Il sindaco revoca l’ordinanza per apertura solo mattutina

Il Comune di Vittoria revocherà le ordinanze n. 33 e 34 che avevano sancito ieri l’obbligo di chiusura pomeridiana per gli acconciatori e gli estetisti.

L’ordinanza del sindaco Francesco Aiello riprendeva una vecchia ordinanza del 2004, tuttora in vigore e prevedeva da martedì a venerdì l’apertura solo mattutina con apertura dalle 8 alle 14. Il sabato invece era prevista anche l’apertura pomeridiana. Il provvedimento riguardava solo i mesi di luglio e agosto.

L’ordinanza era valida solo per Vittoria. A Scoglitti, località turistica che aumenta a dismisura gli abitati nelle settimane estive, i parrucchieri sarebbero rimasti aperti tutto il giorno.

La notizia dei nuovi orari aveva suscitato la reazione della Cna, che aveva rimarcato come nel tempo acconciatori ed estetisti avevano potuto scegliere liberamente i propri orari di apertura e di chiusura, così come prevede la legge.

Nel pomeriggio, a palazzo Iacono si è svolto un incontro tra il sindaco e i rappresentanti della Cna e si è decisa la revoca dell’ordinanza. Tutti i parrucchieri saranno liberi di decidere gli orari di apertura e chiusura, come prevede la legge.

Resta invece in piedi il divieto di emissioni sonore eccessive, con l’obbligo di “regolare le emissioni sonore musicali in modo che non siano udibili all’esterno”.

Nelle ultime settimane, nel centro di Vittoria si erano registrate delle lamentele e proteste di alcuni residenti poiché qualche parruccheria rimaneva aperta oltre gli orari consentiti e all’esterno venivano uditi rumori e musica. Tale divieto verrà rimarcato in modo da garantire la tranquillità dei residenti. Sull’argomento è intervenuto anche il consigliere comunale Alfredo Vinciguerra che ha contestato l’ordinanza comunale auspicando la revoca.

© Riproduzione riservata