Papa Francesco ricoverato al Gemelli

Il Papa Francesco avrebbe problemi respiratori che lo hanno costretto al ricovero al Gemelli. Un affaticamento che, secondo quanto apprende LaPresse, avrebbe reso necessaria la macchina dell’emogasanalisi in stanza per monitorarlo costantemente. Il Papa ricoverato al decimo piano, come di prassi, doveva sottoporsi a dei controlli medici, ma l’aggravarsi delle condizioni di salute ha accelerato i tempi del ricovero. foto repertorio