Paolo Monaca eletto coordinatore provinciale di Sud Chiama Nord. La riunione si è tenuta sabato mattina e ha visto la partecipazione di tutti i coordinatori dei comitati cittadini, oltre ai delegati dei comitati più numerosi e dei tre comitati della città di Ragusa. Durante l’assemblea sono stati eletti i membri della segreteria provinciale, insieme al coordinatore provinciale e al vice coordinatore. Paolo Monaca è stato eletto coordinatore provinciale, mentre Giovanni Landro è stato designato vice coordinatore.

GLI ALTRI COMPONENTI DELLA SEGRETERIA PROVINCIALE

I componenti della segreteria provinciale sono Giuseppe Manzini, Saverio Buscemi, Andrea Di Stefano, Pierfabio Brundo, Carmelo Di Stefano, Alberto Cilia e Giovanni Tuminello. Il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice ha sottolineato l’importanza di continuare il percorso intrapreso, rafforzando la presenza di Sud Chiama Nord sul territorio e coinvolgendo sempre più cittadini, anche nei comuni in cui il movimento non è ancora presente. Attualmente, Sud Chiama Nord conta su 12 coordinamenti comunali presenti in 7 comuni della provincia di Ragusa, con 712 tesserati.

