“Pallone gonfiato”? No, campi di padel al coperto. A Ragusa la novità di Globo. VIDEO

Novità al Globo Padel Ragusa dove questo lunedì saranno inaugurati i campi di padel al coperto. In questi giorni gli operai specializzati hanno provveduto alle varie fasi di montaggio delle coperture e l’hanno fatto attraverso un sistema molto particolare e per certi versi sorprendente. Hanno infatti inserito in ciascuno dei tre campi presenti, una sorta di mega materasso gonfiabile che ha permesso poi di far passare il telo di copertura da un campo all’altro, fino a creare un intero “pallone gonfiato” che ingloba i tre campi di padel che adesso potranno essere utilizzati con facilità anche durante la stagione invernale. Per l’inaugurazione ci saranno anche dei giocatori di padel che sono dei campioni in questa disciplina sportiva che ha preso molto piede.

