Pallavolo femminikle, B2, il Pedara conquista la prima vittoria contro la Logos Ardens

La Planet Light Strano di Pedara conquista la prima vittoria nel campionato di B2 femminile di pallavolo. La squadra etnea ha battuto per 3 -1 la Logos Ardens (parziali: 25 – 18; 25 – 27 – 25 – 17; 25 – 17). La squadra comisana è scesa in campo con un organico profondamente rimaneggiato. Michela Noto e Sara Pace erano assenti per infortunio. Denise Iapichino, pur infortunata, ha stretto i denti ed è scesa in campo per cercare di sopperire alle assenze. La Planet, che finora aveva raccolto solo un punto, ha avuto la capacità di crederci e, approfittando del momento di difficoltà delle ospiti, è riuscita a conquistare i tre punti, giocando una delle gare più belle di questa stagione.

Per la Logos Ardens, una serata da dimenticare. I dirigenti stanno cercando dei rinforzi per sopperire alle assenze che si sono determinate in questa sfortunata stagione e che hanno ridotto al lumicino l’organico.