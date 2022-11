Pallavolo B2, la Logos Ardens Comiso in trasferta sabato contro il Cus Catania

La Logos Ardens in trasferta sabato 5 novembre a Misterbianco contro il Cus Catania. La squadra allenata da Giacomo Tandurella ha vinto le ultime due gare casalinghe e ora si trova al nono posto nella classifica del campionato di serie B2, girone M. Con il successo di domenica scorsa contro il Volley Valley Catania, le comisane si sono lasciate alle spalle la zona calda della classifica e possono guardare con più serenità al futuro.

Sarà ancora una squadra catanese ad incrociare i destini delle atlete in maglia biancorossa: il Cus Catania che sabato scorso ha vinto fuori casa contro la Planet Pedara. L’allenatore avrà a disposizione tutte le atlete tranne Michela Noto, che tornerà in squadra a gennaio. Domenica scorsa, ha fatto il suo esordio la palleggiatrice Elisa Sozzi, giocatrice di categoria con una notevole esperienza che può dare un grande apporto alla squadra. «Stiamo preparando al meglio la gara di sabato – spiega Tandurella – il doppio successo ha dato fiducia alla squadra che ora è cosciente delle proprie potenzialità. Abbiamo effettuato gli allenamenti infrasettimanali e tutte le ragazze stanno bene e sono in buona condizione. Andiamo ad affrontare una squadra forte, reduce da una vittoria in trasferta. Ma noi non ci poniamo limiti. Dobbiamo migliorare alcuni fondamentali, come la battuta, dobbiamo diminuire gli errori che purtroppo ci penalizzano e non ci permettono di sfruttare appieno le nostre potenzialità».

Nella gara successiva, domenica 13 novembre, l’Ardens tornerà in casa contro l’Ericina.