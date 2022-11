Pallavolo B2 femminile, la Logos Ardens Comiso sconfittain casa dall’Ericina

Sconfitta casalinga per la Logos Ardens. La squadra ha perso questa sera nel match contro la Ericina per 3-0 (14-25; 12-25; 14-25 i parziali) . La squadra trapanese è apparsa assolutamente superiore all’Ardens. Ha pesato anche l’assenza della centrale Serena Gambini, che ha costretto l’allenatore Giacomo Tandurella a rivoluzionare l’assetto della squadra, schierando al suo posto Denise Iapichino. “L’Ericina è una squadra con un organico di tutto rispetto – spiega l’ex presidente Giovanni Sudano – una formazione forte che ha vinto con merito. Noi eravamo in formazione d’emergenza e questo ci ha condizionato”.

Nel prossimo turno, la Logos Ardens dovrà affrontare in trasferta l’Albaverde Caltanissetta, una delle tre formazioni che si trovano al vertice del girone M, con 16 punti in classifica. L’Ardens, con due vittorie e quattro sconfitte, ha cinque punti in classifica.