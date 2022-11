Pallavolo B2 femminile, la Logos Ardens affronta la Procori Ericina

La Logos Ardens Comiso giocherà domenica prossima contro la Procori Ericina. La squadra trapanese ha sei punti in classifica, uno in più della Logos Ardens che è attestata a quota cinque.

L’impegno appare quindi alla portata della squadra comisana. «La classifica non dice tutta la verità – spiega l’allenatore dell’Ardens Giacomo Tandurella – l’Ericina è una squadra molto forte, una corazzata del nostro girone; ha un roster di grande valore, con giocatrici importanti come la Patti, la Di Bert, ma anche Campagna e Macedo. Finora non si è espressa al meglio delle sue possibilità. Noi speriamo di poter approfittare di questo momento meno felice e di poter fare punti anche in una gara certamente difficile. Le ragazze, in settimana, si sono allenate con impegno. Ma pesa la sconfitta contro il Cus Catania, inaspettata e maturata in modo strano. Siamo consapevoli dell’occasione perduta, ma questa squadra ha dimostrato, in altre due partite, di poter dare molto. In settimana ci sono mancate alcune atlete più giovani, impegnate nei campionati Under 16 e Under 18, ma la squadra è pronta e concentrata sulla partita di domenica che giocheremo per fare risultato».

La gara si disputerà domenica 13 novembre, alle 18, al PalaDavolos.