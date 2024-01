Pallamano: riparte il campionato di Serie B, l’Andimoda Ragusa ospita domenica l’Handball Messina

Dopo la lunga pausa natalizia, riprende il campionato di Serie B di pallamano maschile e l’Andimoda Ragusa sarà impegnata contro l’Handball Messina. La partita si svolgerà domenica alle 18:30 presso la palestra Parisi di via Bellarmino.

L’Handball Messina è una squadra che ha ottenuto buoni risultati finora, e l’Andimoda Ragusa è consapevole dell’importanza di dare il massimo per ottenere i due punti in palio. Migliorare la classifica è cruciale anche in vista della Coppa Sicilia, dato che solo le prime quattro classificate avranno accesso al torneo che si terrà a febbraio.

La squadra ragusana, allenata da Salvatore Russo, punta a vincere la partita per rimettersi in carreggiata e migliorare la propria posizione in classifica. La società auspica il sostegno dei propri tifosi durante l’incontro.